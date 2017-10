L'Algérie: 54e dans la lutte contre le blanchiment d'argent

Selon l'indicateur Basel, l'Algérie s'est positionnée à la 54e place, à l'échelle internationale dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. D'après un rapport publié pour l'année 2017, notre pays se classe par ailleurs, 10e parmi les pays arabes, avec un solde de 6,48. Tandis que la Jordanie trône en tête de liste de ces pays suivie respectivement par le Qatar et l'Arabie saoudite. ces statistiques révèlent qu'au niveau international, l'Iran est considérée comme le pays le plus dangereux mondialement. Basel se fonde dans ses études sur des indicateurs d'ordre financier, sur l'Etat de droit ainsi que la transparence.