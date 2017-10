Un jeu vidéo "made in baldi" développé par un lycéen!

Il s'appelle Houari Mohammed Amine, il n'a que 17 ans et développe seul un des premiers jeux vidéo 100% algérien. Originaire de Maghnia, de la wilaya de Tlemcen, Houari Mohamed Amine a toujours été passionné par l'informatique et la création. Aujourd'hui lycéen en terminale section Mathématiques, il a déjà développé des applications et des jeux en 2D sur Android tels que «Flappy Gandouz».

Mais voilà qu'il revient encore plus fort avec un jeu 3D? Un FPS du style aventure/survie/horreur qui se passe en Algérie, dont le texte est en «Derja» mais qui sera traduit en d'autres langues. Ce jeu n'est pas le premier produit algérien du genre mais il en fait partie. Une démo est déjà en ligne et gardez à l'esprit que ce jeune homme travaille entièrement seul, sans aucune équipe technique ni aide financière.