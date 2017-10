Constantine: le marché de gros des fruits et légumes aux enchères

L'APC de Constantine a annoncé la mise en location aux enchères publiques, le 19 octobre prochain, du marché de gros des fruits et légumes du Polygone. Pour éviter une nouvelle opération infructueuse et afin d'attirer plus de soumissionnaires, l'APC a revu à la baisse le prix d'ouverture des enchères, fixé à 3 milliards de centimes au lieu du prix précédent de 5 milliards de centimes.

Ces enchères auront lieu à la salle de délibérations de l'Hôtel de ville, 24h après la clôture du délai de dépôt des dossiers des soumissionnaires. L'opération permettra de transférer la gestion de ce marché de gros au privé, mettant ainsi un terme à la gestion de la société communale «Magrofel», qui gère cette structure depuis 1990 et qui a été dissoute, malgré l'opposition de certains élus et de plusieurs commerçants qui considèrent qu'elle réalise des bénéfices et ne mérite pas cette liquidation, suite à une instruction portant valorisation du patrimoine immobilier des communes.