Des bacs et des cartons pour recueillir le pain jeté

Malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation, le gaspillage du pain continue à être une véritable pratique scandaleuse dans tout le pays. Durant le Ramadhan, l'entreprise de collecte des déchets ménagers Netcom avait indiqué qu'en deux semaines à peine, trois tonnes de pains ont été jetées par les habitants de la capitale Alger dans les poubelles. Quand on sait que la somme de déchets a atteint pour la même période quelque 18 000 tonnes, soit une moyenne de 1 400 tonnes par jour, on mesure l'importance de ce phénomène contre lequel il faudrait une campagne nationale d'envergure. Seul effet observé après les appels à la raison adressés aux ménages, l'apparition, ici et là, de boîtes et autres sachets bénévoles pour inciter les citoyens à y déposer leur surplus de pain au lieu de le jeter pêle-mêle avec les au- tres déchets, geste hautement répréhensible au regard de la foi comme de la subvention consentie par l'Etat pour protéger les catégories de citoyens à faible revenu.