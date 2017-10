Des constructions illicites et des détournements du foncier à Berrahal

Que se passe-t-il à Oued El Aneb, dans la daïra de Berrahal? Un élu de l'Assemblée populaire communale de Oued-El-Aneb, délégué à la localité de Oued-Zied, qui a été limogé, mercredi dernier, vient d'être suspendu par le wali de Annaba pour abus et trafic d'influence, en matière de constructions illicites. Il semble que les localités précitées soient devenues depuis quelques années la proie des trafiquants du foncier qui ne craignent aucune forme d'accaparement ni de spoliation. Ainsi, une bâtisse illicite appartenant à un homme d'affaires, érigée aux alentours d'une antenne administrative au quartier «Hadj-Bia», vient d'être démolie et on parle de plus de 26 autres constructions illicites qui ont vu le jour récemment, sur le tronçon Oued-Zied-Aïb-Amar-El-Bassel. Outre un assainissement total de la situation, les autorités locales veulent la récupération des poches spoliées tandis que le ministère de l'Agriculture mène une enquête approfondie sur la vente illicite par des fellahs à un industriel d'une importante superficie en plein centre du village, abritant un abattoir de volailles.