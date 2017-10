55e anniversaire de la diplomatie algérienne

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel a affirmé dimanche dernier que l'action diplomatique algérienne avait connu un «saut qualitatif», suite à l'élection en 1999 du président de la République, M.Abdelaziz Bouteflika, qui a consacré les principes de la diplomatie algérienne et lui a permis de recouvrir sa place comme un partenaire fiable dans le règlement de toutes les questions territoriales et régionales. S'exprimant au cours de la commémoration du 55e anniversaire de la diplomatie algérienne et de la célébration de sa Journée nationale, organisée au Centre international des conférences (CIC), Abdellatif-Rahal, Abdelkader Messahel qui présidait la cérémonie, a affirmé que «grâce à cette politique éclairée, les acquis politiques se sont renforcés et la diplomatie algérienne a réussi à refaire entendre sa voix dans les fora internationaux et à recouvrir sa place de partenaire fiable dans le règlement des affaires territoriales et régionales». C'est aussi grâce à cette expérience leader que l'Algérie était devenue «une référence internationale incontournable en termes de lutte contre le terrorisme et un exemple à suivre concernant la politique de la Réconciliation nationale».