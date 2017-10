6 Algériens parmi les 100 entrepreneurs les plus influents en Afrique

Pour sa 4e édition, l'Algérie est fortement représentée et les six lauréats sont appelés à jouer un rôle important dans le développement de l'Afrique dans un avenir proche. Six jeunes entrepreneurs algériens figurent dans le classement Choiseul des 100 premiers décideurs économiques africains de moins de 40 ans dans son édition de 2017. «Pour sa 4ème édition, l'Algérie est fortement représentée et les six lauréats sont appelés a` jouer un rôle important dans le développement de l'Afrique dans un avenir proche», indique le communiqué de l'institut Choiseul. Par pays, le Nigeria est classé premier. Il est le plus représenté dans le classement Choiseul pour son édition 2017 avec 10 chefs d'entreprise, suivi du Maroc avec huit chefs d'entreprise, l'Afrique du Sud et l'Egypte partagent la même position avec sept entrepreneurs influents chacun. L'Algérie, la Côte d'Ivoire, l'Ethiopie et le Kenya sont dans le même rang avec six chefs d'entreprise pour chaque pays.