Du boeuf français en Algérie

Accompagnée d'une délégation d'entreprises françaises, Interbe, filière bovine, viande et vif, organise, le 12 octobre prochain, à Alger un événement pour mettre en valeur la qualité de la filière bovine française. L'événement qui sera organisé avec l'appui du département Agrotech de la mission économique business France près l'ambassade de France en Algérie, aura lieu à Alger, au restaurant «Le Gourbi», en marge de la 2ème édition du Salon de l'élevage et de l'agroéquipement Sima Sipsa. La soirée permettra à Interbev et sa délégation, parmi laquelle se distinguent les entreprises Deltagro, Eurofeder, Sofrana (pour les bovins) et Tropal viandes, SVA Jean Roze (pour la viande bovine), de présenter leur activité et leurs produits. Un artisan-boucher français, réalisera une démonstration de découpe «à la française» de viande bovine.