Le ministère de la Santé proroge avec Sanofi

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière et les Laboratoires Sanofi ont prorogé, hier à Alger, la convention de partenariat en matière de prise en charge des maladies chroniques, notamment l'hypertension artérielle, le diabète et les maladies cardiovasculaires, outre le lancement d'une étude sur l'obésité en milieu scolaire. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre du renforcement de la prévention et en particulier la prorogation de la première convention signée en 2014 relative à la clinique mobile sous le thème «Le chemin de la prévention» sur les maladies cardiovasculaires et le diabète, a indiqué le P-DG des Laboratoires Sanofi.