Mondial-2018: l'Algérie 2e plus mauvaise défense

La sélection algérienne de football est la deuxième plus mauvaise défense, à l'issue de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe du monde de 2018 clôturée dimanche soir, traduisant ce malaise profond qui touche les «Verts» depuis le Mondial-2014.

Pointée souvent du doigt, l'arrière-garde algérienne a concédé 10 buts en cinq matchs dans ces qualifications, desquelles elle est hors course depuis déjà la quatrième journée.

Une moyenne de deux buts donc encaissés à chaque match du groupe B, où l'Equipe nationale demeure la seule formation à n'avoir remporté aucune rencontre, et c'est en toute logique d'ailleurs qu'elle ferme la marche de la poule avec un seul point au compteur.