Oran: 925 cas de cancer du sein en 2016

Pas moins de 925 cas de cancer du sein et 738 autres du col de l'utérus ont été enregistrés en 2016 au niveau de la wilaya d'Oran. Celle-ci enregistre quotidiennement entre cinq et sept cas de cancers du sein et du col de l'utérus. Il faut savoir que la wilaya d'Oran est dotée de neuf appareils de mammographie pour le dépistage du cancer du sein, installés notamment au niveau du Centre anticancer (CAC) Emir-Abdelkader (Oran), à l'EHU de Aïn Turck, à l'Epsp de hai Es-Sedikia, à l'EPH El Mohgoune, au CHU Oran et l'Epsp de hai «Matlaâ el Fadjr» (Point du jour).