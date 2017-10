Alger-Marseille: 1,1 million d'euros saisis

Au moins six personnes suspectées d'avoir participé à un réseau de blanchiment ont été interpellées et plus de 1,1 million d'euros ont été saisis. Fin septembre, la brigade des stupéfiants de la police judiciaire a interpellé six personnes (un garagiste, un infirmier, un chômeur...), ils faisaient l'objet depuis mai dernier d'intenses surveillances et d'écoutes téléphoniques. Mohammed B., hôtelier, a été interpellé alors qu'il s'apprêtait à remettre de l'argent à un couple. Chez lui, ont été saisis 609.370 euros en petites coupures. Il aurait joué un rôle de banquier officieux agissant sur les instructions d'un donneur d'ordres algérien. Il est soupçonné d'avoir fourni de fortes sommes en euros à des Algériens qu'on lui adressait. Ces «clients» étant demandeurs d'une grande quantité de monnaie européenne décaissaient dans leur pays des dinars que l'homologue algérien de Mohammed B. utilisait pour régler des fournisseurs de stupéfiants.