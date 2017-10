La e-médecine n'est pas de la science-fiction

Les Health Digital Days (HDD) est un concept occidental qui fait ses débuts en Algérie. La première expérience du genre se déroulera à l'hôtel Sofitel d'Alger. Le principe de la rencontre consiste à réunir les spécialistes du domaine de la santé avec ceux des nouvelles technologies. L'objectif: cerner, appréhender et analyser la problématique de la transformation digitale et les horizons de son développement en Algérie. Vu sous cet angle, cela peut s'apparenter à de la science-fiction, sauf que les organisateurs y croient dur comme fer. Ils en ont pour preuve qu'une retransmission vidéo en direct d'un acte médical, via une plateforme de partage de contenu destinée à la santé, sera également à l'ordre du jour. Cette technique s'adapte parfaitement à l'immense territoire du pays. Il suffit d'en parler entre spécialistes, puisque les pouvoirs publics affichent une volonté de faire entrer la santé dans le XXIe siècle.