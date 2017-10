La loi sur les assurances sera révisée

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouïa, a indiqué que la loi sur les assurances sera bel et bien révisée. Le ministre a souligné que l'objectif de cette révision dont l'examen sera engagé «prochainement», est d'instaurer des évolutions représentant un potentiel de développement important pour ce secteur.Même si le ministre n'a pas donné d'autres détails sur la réforme, on sait depuis juillet dernier que le président de l'Union algérienne des sociétés d'assurance et de réassurance (UAR), Brahim Djamel Kassali, avait fourni quelques indications selon lesquelles, le nouveau projet de loi relatif aux assurances devait être finalisé dès la rentrée sociale. Le contenu du nouveau projet de loi sera proposé au gouvernement puis au Parlement en vue de son adoption.