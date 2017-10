Les ouléma à Benghabrit: "On veut un engagement officiel!"

L'Association des ouléma ne lâche pas la ministre de l'Education nationale Nouria Benghabrit. Dans un communiqué sanctionnant la réunion de son bureau national, dimanche dernier, cette association a réclamé un engagement officiel du ministère de l'Education nationale de rétablir la «Basmala» dans les manuels scolaires à partir de la prochaine année scolaire, d'autant plus que le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, avait affirmé que sa suppression était due à une erreur d'impression. «L'affirmation du Premier ministre devant les députés que la suppression de la «Basmala» des livres scolaires est due à une erreur d'impression fait que l'Association réclame un engagement officiel du ministère de l'Education quant à la rectification de cette erreur et d'autres constatées dans les livres scolaires et ce, avant la prochaine rentrée scolaire», a écrit l'association.