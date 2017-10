Cinq pompes d'irrigation avec des eaux usées saisies à Batna

Cinq pompes à eau utilisées dans l'irrigation des terres agricoles à partir des eaux usées, dans la commune de Fesdis (Batna), ont été saisies par la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale. Lors d'une opération combinée avec les services de la Sûreté nationale, les éléments de la brigade, dépêchés vers les champs agricoles de la cité Bouakaz (commune de Fesdis), ont saisi trois pompes au niveau de l'oued El Gourzi où des eaux usées sont déversées que des agriculteurs sans scrupules utilisent pour irriguer leurs champs. Lors de cette même opération, la brigade est intervenue dans une exploitation agricole privée, située à El Maadher (commune de Fesdis). Tout un système dfirrigation, dont des canalisations et des pompes à eau installées à partir de l'oued El Gourzi, a été découvert. Deux autres pompes ainsi qu'un camion ont été saisis et trois suspects, âgés entre 34 et 79 ans arrêtés. Ce genre de pratique tend à se multiplier tant l'appât du gain balaie toute autre considération chez certains cultivateurs indifférents aux dangers qu'ils font courir à leurs concitoyens.