Un équipement de pointe en traumatologie pour le CHU de Annaba

Dans le cadre de l'amélioration des services de santé publique et sur instructions du ministère de tutelle, le CHU vient de faire l'acquisition d'un amplificateur de brillance pour le service de traumatologie, d'après un communiqué de presse émanant de cette institution. Une acquisition d'importance pour cette structure aussi bien dans le domaine des urgences que dans celui des opérations programmées, du fait que cet appareil détermine sur écran l'emplacement exact de la fracture osseuse, évitant aux chirurgiens le recours à une opération plus étendue, comme par le passé. Un gain de temps qui permettra aussi d'augmenter le nombre d'opérations journalières, et diminuer les complications et les souffrances des malades, en particulier chez les enfants en pleine croissance. Le service de traumatologie du CHU Ibn Rochd comprend 72 lits et réalise quotidiennement 19 opérations entre urgences et programmations.

Il accueille les malades des cinq wilayas limitrophes (El-Tarf, Souk-Ahras, Guelma, Tébessa, Skikda).