Des responsables de la com nuls en... Internet!

Un responsable de la communication est supposé gérer les communications à l'interne et à l'externe dans le but de promouvoir l'image de l'entreprise pour laquelle il travaille. Et à l'ère des nouvelles technologies, il est censé maîtriser les Ntic étant le relais principal entre le grand public et l'entreprise. Mais dans l'Algérie de 2017, un stage de formation sur le renforcement des capacités de communication institutionnelle à travers des formations transversales basées essentiellement sur l'utilisation du Web est en cours à Constantine au profit de 22 responsables de communication des wilayas de l'est et du sud-est du pays. Cette formation est encadrée par des experts en communication algériens et étrangers. L'initiative est celle du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales et on se demande si, au moment où l'Etat racle les fonds de caisse, une telle dépense est opportune surtout que la maîtrise des Ntic ne doit pas constituer une tendance pour un responsable de la communication, mais une exigence.