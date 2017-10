Dix fois plus d'enfants obèses qu'il y a 40 ans

Le nombre d'enfants et d'adolescents obèses dans le monde a été multiplié par plus de 10 depuis 1975, mais ceux en insuffisance pondérale restent encore plus nombreux, selon une étude qui appelle à lutter de front contre ces «deux fléaux» de la malnutrition.

Si les tendances observées ces dernières années se poursuivent, l'obésité juvénile surpassera l'insuffisance pondérale d'ici 2022.

En 2016, 124 millions de jeunes de 5 à 19 ans étaient considérés comme obèses, contre seulement 11 millions en 1975, évalue l'étude. Le phénomène concerne toutes les régions du monde.