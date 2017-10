Un Algérien nommé économiste en chef de la BM

L'expert algérien, Rabah Arezki, a été nommé économiste en chef de la Banque mondiale pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (Mena) en remplacement du Sri Lankais, Shanta Devarajan. Ancien chef de l'Unité des matières premières du département des études du FMI, Rabah Arezki a traité divers sujets dont l'énergie, les matières premières, la macroéconomie internationale et l'économie du développement. Il a conduit et participé à plusieurs missions en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie centrale. Rabah Arezki est, en outre, associé non résident du prestigieux think tank américain, Brookings Institution et de l'université d'Oxford. Cet expert, qui a pris ses fonctions mardi dernier au sein de la Banque mondiale, a fait paraître un grand nombre d'articles dans des publications revues par un comité de lecture spécialisé, et coécrit plusieurs livres et éditions spéciales de revues universitaires.