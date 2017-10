Bouira en blanc, rouge et vert!

Le nationalisme chez les responsables à Bouira, c'est aussi les couleurs. C'est ce qui ressort en tout cas de l'initiative de peindre les principaux artères de la ville en couleurs du drapeau national, à savoir le blanc, le rouge et le vert. L'initiative qui est louable à plus d'un titre, n'a pas échappé toutefois aux critiques de certains. Pour ces derniers, il s'agit tout simplement de populisme. Le nationalisme c'est surtout le travail et l'abnégation dans ce dernier. Il est à signaler que de telles initiatives sont légion dans les pays occidentaux.