Les chanteurs de la rue Didouche réapparaissent!

La rue Didouche-Mourad dans la capitale renoue avec les airs et la belle mélodie. Les chanteurs amateurs aimant faire la fête sont de retour. Ils sont maintenant trois ou quatre qui se donnent plaisir chaque après-midi aux environs de 17h pour distraire les passants. Très doués, les chanteurs en question ne laissent personne indifférent. L'on s'arrête avec plaisir pour écouter leurs chansons tirées essentiellement du tiroir chaâbi. Impressionnés et appréciant tant la mélodie, de nombreux passants n'hésitent pas à jeter des pièces de monnaie à ces chanteurs. Ce n'est pas une forme de mendicité comme certains l'interprètent, mais surtout se faire connaître et faire plaisir aux autres!