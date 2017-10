Métro d'Alger: essais techniques sur les extensions du réseau

En annonçant une réduction du trafic en début de matinée et en soirée pour cause d'essais techniques sur ses nouvelles extensions, faut-il comprendre que l'Entreprise du métro d'Alger est dans les délais de livraison et d'exploitation de ces dernières (extensions)? Ça en a tout l'air.

Et si c'est le cas, c'est une bonne nouvelle, notamment pour ce qui concerne l'extension dénommée «B» puisqu'elle va desservir la grande cité de Aïn Naâdja, à forte densité populaire. Quant à l'extension «C» qui va jusqu' à la place des Martyrs, elle est aussi d'un grand intérêt de par son tracé qui emprunte trois grandes artères de la capitale. Reste donc à attendre la mise en service de ces deux extensions.