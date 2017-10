Franc succès pour le concours de photo de Batna

La ville de Batna a abrité, hier, le concours de rue «Photo Marathon», en simultané avec quatre autres villes arabes et européennes. Initié par la plate-forme libanaise «Frame», le concours «Photo Marathon» 2017 est une compétition se déroulant dans cinq villes du monde (Batna, Beyrouth, Marseille, Amman et Ljubljana), qui proposent à des photographes amateurs et professionnels de réaliser une série de 12 photos en 12 heures, dans le but de montrer la diversité de leur ville, sous différents angles. Pour cette deuxième édition, organisée en terre algérienne, plus de 70 photographes se sont donné rendez-vous au centre de recherche scientifique de l'université de Batna où ils ont reçu un kit comportant notamment, une carte de la ville. Les thèmes à photographier ont été dévoilés aux participants au fur et à mesure de la compétition. Les photos seront soumises à l'examen d'un jury international, sur le site de «Frame».