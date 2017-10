L'hypertension augmente dans le sud du pays

La pathologie de l'hypertension artérielle (HTA) constitue une maladie en progression effrénée en Algérie et connaît une ascension vertigineuse dans le sud du pays, ont affirmé des spécialistes. Une étude effectuée par la Société algérienne de l'hypertension artérielle (Saha) a démontré que 35% d'Algériens de plus de 18 ans sont hypertendus, a fait savoir le professeur Salim Benkhedda, cardiologue et membre de la Saha. Cette maladie a pris des proportions des suites d'un changement d'habitude alimentaire, des problèmes de pollution et de la sédentarité (manque d'activité physique) chez la population algérienne, a-t-il ajouté. De son côté, le professeur Mohamed Temmar, cardiologue et membre de la Saha, a jugé que la prévalence de l'hypertension artérielle est très importante dans le sud du pays. Elle a touché 44% des personnes âgées de plus de 40 ans vivant dans ces régions.