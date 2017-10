Les hôpitaux de Constantine font peau neuve

Après la grande initiative lancée par les services de la wilaya pour le nettoyage de la nouvelle ville Ali Mendjelli, c'est au tour des autres secteurs de suivre cet exemple à travers la direction de la santé et de la population, qui a lancé hier dans toute la wilaya de Constantine, une campagne pour l'embellissement des établissements hospitaliers, opération qui va se dérouler deux fois par semaine, les samedis et lundis. Cette opération, a été entamée hier matin par le nettoyage du CHU docteur Benbadis, qui s'étend sur une surface de 14 ha et comprend 55 services médicaux. Les agents chargés de l'opération, ont pu collecter une impressionnante quantité de déchets, correspondant à 25 chargements de camion. Cette opération de solidarité a été initiée entre les établissements hospitaliers pour habituer les usagers à un nettoyage régulier et elle va pour cela se dérouler à longueur d'année, afin de concerner tous les établissements hospitaliers sans exception.