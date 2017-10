On prépare déjà la 5G

Pour répondre aux attentes des usagers en matière de services intelligents, très hauts débits, nouveaux modes d'accès, extension de la couverture radio et QoS, plusieurs opérateurs mobiles s'intéressent de près aux avantages de la cinquième génération des réseaux des télécommunications mobiles (5G), toujours en attente d'une normalisation par l'UIT (Union internationale des télécommunications). L'opérateur américain Verizon, qui n'est pas membre de l'organisation 4G Amériques à l'instar de ses concurrents américains T-Mobile, AT & T et Sprint qui en sont membres fondateurs, travaillait depuis plus de trois ans dans ses laboratoires sur des plateformes de test des composants destinés aux réseaux 5G et a entamé la démarche des drives tests sur le terrain depuis l'année 2016. Ainsi, au moment où les abonnements LTE (4G) explosent dans le monde, notamment en Chine et aux Etats-Unis, Verizon, pionnier de la 4G qui veut devenir également celui de la 5G, ne veut pas attendre la création d'une association 5G Amériques. Selon une étude réalisée par le cabinet américain IHS Markit, la 5G pourrait avoir 12 000 milliards d'euros de retombées économiques dans le monde entre 2020 et 2035 et devrait permettre de créer 22 millions d'emplois.