Trois jeunes filles futures patrons de pêche à Ghazaouet

La rentrée de l'école de formation aux techniques de pêche et d'aquaculture (Eptpa) de Ghazaouet (60 km de Tlemcen) a été marquée par la candidature de trois jeunes filles à la formation de patron de pêche, a-t-on appris samedi dernier du sous-directeur de cet établissement. Cette formation de deux années et qui n'est plus le monopole des hommes, a été choisie par ces trois jeunes filles au titre de la rentrée de formation 2017/2018, a indiqué Flitti, rappelant que les cours théoriques et pratiques de l'établissement ont débuté le 10 octobre écoulé. L'école assure aux jeunes âgés entre 17 et 30 ans et ayant un niveau d'enseignement moyen ou secondaire, une formation dans les spécialités de l'aquaculture, des techniques de pêche et d'électro-motoriste. Réalisée dans l'optique de développer les métiers de la pêche, celle-ci permet, également, aux jeunes stagiaires de décrocher leur permis de conduire des moteurs et devenir des marins-pêcheurs diplômés ayant les aptitudes requises.