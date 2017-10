Un costume funéraire viking découvert portant le nom d'Allah

Des archéologues suédois ont fait une découverte «stupéfiante» en constatant que les Noms d'Allah et de l'Imam Ali ibn Abi Talib, cousin, gendre et compagnon du Prophète Mohamed (Qsssl), étaient brodés sur des vêtements funéraires de vikings inhumés au IXe ou Xe siècle, lit-on dans The Independant. Ces chercheurs suédois ont découvert des caractères arabes, partie intégrante du tissu d'un ancien costume funéraire de Viking, rapporte également le quotidien britannique du soir l'Evening Standard. Le vêtement, stocké depuis plus de 100 ans, représente semble-t-il un design similaire à des caractères liés à l'âge des Vikings, mais l'inscription avait au départ été identifiée comme étant un symbole typique représentant la culture des Vikings. Alors qu'un nouvel examen par l'archéologue Annika Larsson, de l'université d'Uppsala, a permis à point nommé de déchiffrer l'inscription et à conclure qu'il s'agissait bien de la transcription «Allah» et «Ali».