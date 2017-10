Un ouvrier enterré dans la fosse qu'il creusait

Un jeune père de famille a perdu la vie d'une manière atroce, mercredi dernier, alors que les ouvriers du chantier dans lequel il travaillait étaient en train de creuser une tranchée pour installer des câbles électriques. Le drame est survenu lorsque ce jeune ouvrier était descendu mesurer la profondeur de la fosse. Subitement, l'impressionnant amas de terre qui n'était pas stable s'est déversé sur lui, l'ensevelissant et entraînant aussitôt son étouffement. Les autres ouvriers qui oeuvraient autour de lui s'étaient précipités et avaient tenté vainement de le dégager à l'aide de pelles, mais lorsqu'ils y sont parvenus, il était trop tard. Ils ne pouvaient plus faire autre chose que constater le décès de la victime qui laisse deux orphelins. La gendarmerie d'El-Hadjar, chef-lieu de la commune où s'est déroulé l'accident, a ouvert une enquête afin de déterminer les causes exactes de cette mort atroce. Quant au conducteur de la pelle mécanique et les autres collègues, ils étaient sous le choc, ayant vécu le drame minute par minute. La dépouille mortelle a été évacuée par les éléments de la Protection civile d'El Hadjar vers l'hôpital local.