Alger Smart City: des solutions innovantes proposées

Près d'une centaine d'entreprises privées et publiques, ainsi que des laboratoires de recherche et de développement ont répondu à l'appel de collaboration dans le cadre du projet «Alger Ville Intelligente» en proposant des solutions innovantes. Lancé en juillet dernier, cet appel à la collaboration pour une ville intelligente a attiré beaucoup de participants, même étrangers et près d'une centaine ont été choisis, afin que leurs propositions soient analysées par des experts. Le projet d'Alger Smart City consiste en l'introduction de la technologie et la numérisation dans la gestion de la ville par le biais de solutions innovantes concernant des projets stratégiques, à savoir la régulation des transports, l'optimisation de l'énergie, la réglementation de l'eau, la sécurité, la prévention des maladies, l'urbanisme, la pénétration améliorée du haut débit, la gestion des déchets etc.