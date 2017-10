Encore un accident sur la ligne du tramway à Alger

Le trafic du tramway d'Alger a encore été perturbé hier matin, par suite d'un grave accident dû à l'imprudence d'une personne qui se trouvait sur la voie au moment où la rame était à quelques mètres à peine. La Protection civile a procédé à l'évacuation de la victime et le tramway est resté bloqué pendant plus d'une heure en direction de Dergana. C'est à la hauteur du cimetière de Sidi Tayeb, à Cinq Maisons, que l'accident a eu lieu, contraignant les usagers à rechercher d'autres moyens de transport, le temps que l'enquête sur les conditions exactes du sinistre soit terminée. On ne saurait répéter, combien le manque de civisme et l'inconscience des gens affectent ce type de transport guidé, dont la circulation est quotidiennement troublée par des automobilistes et des piétons qui entravent son passage.