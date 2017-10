Enigmatique explosion à Oum El Bouaghi

Deux enfants âgés de moins de 10 ans ont été blessés avant-hier, en soirée, dans une explosion survenue dans la cité des Frères Belalmi, au centre-ville de Aïn El Beida dans la wilaya de Oum El Bouaghi. Les deux enfants, âgés de 9 et 10 ans étaient en train de jouer lorsqu'ils ont été surpris par la déflagration.

Transportées par les éléments de la Protection civile à l'hôpital Salah Zerdani de la même ville, l'une des deux victimes a été amputée d'une jambe, tandis que l'autre a subi une grave fracture au niveau du pied.

Il reste que l'origine de cette explosion demeure quelque peu mystérieuse. Une enquête a été ouverte par les service de la Sûreté nationale pour en déterminer les causes. Aucune piste ne sera négligée, mais d'ores et déjà une foule de questions se bousculent dans la tête des habitants de la cité.