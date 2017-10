L'ANP s'offre un nouveau complexe à Djanet

Le ministère de la Défense nationale inaugurera prochainement, le Cercle de garnison de l'armée, de Djanet (CGA), dans la

4e RM, en plein coeur du Tassili N'Ajjers. Les personnels de l'ANP (militaires, personnels civils assimilés, retraités, adhérents du cercle et ayants droit) pourront profiter, dans un avenir proche, des prestations et services de haut standing qu'offre cet établissement qui vise à promouvoir la culture du tourisme dans cette région riche en patrimoine. Selon la revue El Djeich: «Le CGA de Djanet, avec son style architectural splendide et innovant, qui est en harmonie avec le cadre naturel de la région, est conçu pour être une destination touristique disposant de tous les équipements nécessaires pour la détente et le repos.»