Petit couac pour la loterie GreenCard américaine

La fameuse loterie ouvrant le droit à la GreenCard américaine connaît un petit coup de frein concernant les candidats algériens, en raison, affirme l'ambassade US sur son compte Facebook, de problèmes techniques. Aussi, il est proposé aux personnes intéressées à participer à cette loterie de nouvelles dates pour les inscriptions. Celles-ci débuteront demain, jusqu'au 22 novembre prochain. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les demandes formulées avant le 18 octobre 2017 sont nulles et non avenues et devront être soumises de nouveau.