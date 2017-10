A Blida on exporte des produits agricoles

Une trentaine d'exploitations agricoles sur les 10 000 existantes dans la wilaya de Blida exportent leurs produits (fruits et légumes et lait et dérivés) vers l'étranger, a-t-on appris du directeur des services agricoles (DSA) de la wilaya. Sur 10 000 exploitations agricoles recensées à Blida, seules 35 exportent leurs produits vers l'étranger, a indiqué Messaoud Guennis, expliquant cette baisse par le fait que les agriculteurs «préfèrent de loin, et ce en dépit de la très bonne qualité des produits agricoles locaux, écouler leur production sur le marché local «à des prix élevés» difficiles à appliquer au niveau des marchés mondiaux, caractérisés par une grande concurrence qui fait baisser les prix». Les agrumes (tous types confondus) ont été cités en tête de liste des produits exportés vers les marchés européens (Espagne, Italie et France), suivis par le lait et ses dérivés qui sont particulièrement destinés aux marchés africains, au moment où différentes variétés de légumes sont exportées vers des pays du Golfe (Qatar et Arabie saoudite notamment), a-t-il dit.