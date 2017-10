Attention, le WiFi se pirate facilement

Des chercheurs ont découvert une vulnérabilité dans le protocole WPA2 qui sert à protéger les échanges WiFi et qui pourrait permettre à des pirates d'y accéder, selon l'équipe d'intervention en cas d'urgence informatique des États-Unis (US-Cert). Le Cert a toutefois gardé le secret sur cette faille pendant plusieurs semaines le temps de remédier et sécuriser les réseaux, a écrit le site Ars Technica qui a révélé initialement cette faille et les mesures prises. Le Cert explique que la faille permettait l'accès à des informations que l'on pouvait penser chiffrées en toute sécurité comme des numéros de cartes de crédit, des mots de passe, des messages sur des sites ou par courriel, des photos etc, indiquant que «tous les réseaux WiFi modernes protégés» sont concernés. «Selon la configuration du réseau, il est aussi possible d'injecter et de manipuler des données» par le biais de logiciels malveillants en utilisant cette faille, est-il encore précisé.