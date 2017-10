Ils protègent les consommateurs à partir de... Londres

Une délégation algérienne composée de cadres des ministères du Commerce, de la Santé et de l'Intérieur, a entamé hier, une visite d'étude à Londres dans le cadre du programme de jumelage institutionnel entre l'Algérie et le Royaume-Uni pour la protection des consommateurs. L'objectif principal de cette visite est de se familiariser avec l'expertise britannique dans la protection des consommateurs et d'améliorer le système algérien en la matière. La visite d'étude permettra aux différents acteurs algériens, concernés directement ou indirectement par la question de la protection du consommateur, de «comprendre la philosophie britannique» dans ce domaine. Il est vrai que pour protéger les consommateurs algériens, il faut être un peu philosophe.