La production nationale dans un timbre-poste

Algérie Poste a procédé à l'émission d'un bloc feuillet de quatre timbres-poste consacrés aux «Fruits et légumes». La valeur faciale de chaque timbre est de 25 DA. Ces quatre timbres philatéliques, d'une dimension de 35X35, sont consacrés aux fruits et légumes métriques de l'Algérie, dont l'un représente la clémentine qui a trouvé naissance dans la région d'Oran, le second représente l'un des fruits les plus recherchés et consommés dans le monde, en l'occurrence la pêche, le troisième est consacré au légume-fruit aubergine, quant au dernier il s'agit d'un fruit volumineux, de couleur jaune orangé, en l'occurrence la citrouille. Ainsi, la vente anticipée de cette émission haute en couleur s'est étalée sur deux jours, le lundi 16 et le mardi 17 octobre 2017, dans toutes les recettes principales situées au niveau des 48 wilayas. Quant à la vente générale, elle aura lieu aujourd'hui, mercredi 18 octobre 2017 dans tous les bureaux de poste.