Le digital a ses formations

L'équipe Dzigital School & Dzigital Agency lance un programme riche de différentes formations digitales sur les métiers du Web et du Digital. Un programme de six formations au choix qui couvrent plusieurs métiers du Web et du Digital avec diplôme agréé, qui se dérouleront chaque week-end à partir du mois de novembre prochain jusqu'à la fin décembre (les journées de formation sont les vendredis et samedis au niveau du Vertex Business Center à Chéraga, Alger).

Les thèmes des formations sont les suivants: stratégie de communication digitale, community management, management de projets digital, développement d'applications mobiles, développement de sites Web, design et communication visuelle digitale.