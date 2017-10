Oran se dotera de 4 "poumons verts"

Quatre forêts de repos et de plaisance totalisant une superficie de 90 hectares seront créées dans la wilaya d'Oran au titre de l'investissement privé, selon la Conservation des forêts. Ces espaces boisés seront implantés dans les forêts de Canastel (Oran) et de Ras El Aïn dans la commune de Gdyel, sur le plateau d'Arzew et à Aïn El Kerma. Deux dossiers de création de deux forêts à Canastel (Oran) et à Ras El Aïn (Gdyel) ont déjà été approuvés. Les deux autres dossiers sont en cours d'approbation. A préciser que l'investisseur aura un permis d'exploitation pour une durée de 20 ans renouvelable et devra répartir la forêt en plusieurs parties dont une pour les services (magasins, restaurants et cafétérias), une autre pour le repos, une zone d'activités touristiques dont un parc zoologique, un parc de jeux pour enfants, une piste cyclable ou pédestre et autres.