Annaba accueille la 17e "Semaine de la langue italienne"

La 17e édition de la «Semaine de la langue italienne dans le monde» se déroule pour la première fois à l'université Badji Mokhtar, à Annaba, les 17 et 18 octobre 2017, à la faculté des lettres, des sciences humaines et sociales, et précisément au pôle universitaire Ahmed El Bouni, sous le thème «L'italien au cinéma, l'italien dans le cinéma». La «Semaine de la langue italienne» est un événement international qui a lieu simultanément dans de nombreux pays dans le monde. Elle vise à promouvoir et encourager l'enseignement et la diffusion de la langue italienne, notamment au sein des instituts culturels. Le département d'italien de l'université Badji Mokhtar de Annaba et le Centre culturel italien d'Alger ont élaboré de concert un programme riche et diversifié.