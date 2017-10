Cycma Guelma relance sa production de motocycles

Le constructeur public de cycles et motocycles Cycma Guelma compte saisir l'opportunité actuelle du marché algérien qui voit la demande en cycles et motocycles croître de façon spectaculaire. La marque publique qui avait connu dans les années 80 une ère de prospérité avant de s'éteindre presque totalement a déroché, au deuxième trimestre 2017, un contrat avec Algérie poste pour la fourniture de 200 scooters et 300 vélos. Un investisseur privé est également en train de lancer, dans la wilaya de Sétif, une unité de montage des cycles et motocycles. Quant à VMS industrie, une entreprise spécialisée dans ce type de fabrication et implantée dans la commune d'Ifri Ouzellaguen, dans la wilaya de Béjaïa, elle a commercialisé 4800 unités en 2016 contre 2600 seulement en 2015. Pour l'année en cours, les chiffres sont plus éloquents, 6800 unités ayant été écoulées durant les neuf premiers mois, ce qui laisse supposer la vente de 8000 unités fin 2017. Evidemment, le marché est impacté par la flambée des prix qui affecte celui de l'automobile.