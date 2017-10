Les écarts de fécondité des hommes plus importants que ceux des femmes

La fécondité des hommes dans le monde est «très différente» de celle des femmes, souligne l'Institut national d'études démographiques (Ined), organisme public français, dans une enquête publiée hier. Le nombre moyen d'enfants varie de moins de 1 à plus de 13 selon les pays, contre 1 à 8 par femme. Dans 146 pays étudiés, l'âge de la paternité est en moyenne de 33,6 ans, contre 28 ans pour la maternité. Pour vingt pays en Afrique, l'âge moyen à la paternité dépasse 40 ans. Les pays d'Europe méridionale et de l'Est ont une fécondité masculine très basse, autour de 1,2 enfant par homme en moyenne, alors qu'en Europe de l'Ouest, en Amérique du Nord, en Australie et en Nouvelle-Zélande, elle se situe entre 1,7 et 2,1 enfants. Les disparités sont plus nettes en Asie, avec des niveaux très faibles au Japon ou en Corée du Sud (1,2 enfant), et plus encore dans certains pays du Golfe (inférieure à un, au Qatar), en raison d'une forte représentation des hommes, due à l'immigration. L'Afrique subsaharienne a, de loin, les niveaux de fécondité masculine les plus élevés.