Alger va soigner ses 240 jardins

Un total de 240 jardins et parcs de la capitale sont actuellement en voie de réhabilitation afin de leur redonner leur lustre d'antan. Le parc de Prague, ex-Marengo (attenant au lycée Emir Abdelkader dans le quartier de Bab El Oued), est l'un des plus illustres espaces verts sur la liste de l'entreprise locale chargée de la réhabilitation de ces jardins (Edeval). Pour la réhabilitation des autres d'Alger datant de l'époque coloniale, à l'instar du parc de la Liberté, ils sont sous la responsabilité des communes.

Les écologistes constatent que la qualité de l'air à Alger s'est améliorée, ces trois dernières années, grâce aux plantations d'arbres dans le périmètre urbain et péri-urbain. Ces mêmes spécialistes appellent à planter plus d'arbres et créer plus d'espaces verts dans la capitale arguant que «la norme internationale des espaces verts est de 10m² par habitant, tandis qu'à Alger, il a été recensé en 2013, près de 4 m² d'espaces verts par habitant», selon le responsable.