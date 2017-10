La reconnaissance faciale, une réalité en Chine

Depuis les fast-foods, les universités ou la lutte contre la criminalité jusqu'aux distributeurs de papier toilette dans les endroits publics, la Chine est à la pointe de l'utilisation de la technologie de reconnaissance faciale. Pour ses partisans, cette technologie rend la vie plus facile et plus sûre. Pour ses opposants, c'est une façon de plus pour le gouvernement de surveiller encore plus près les 1,4 milliard de Chinois. A Shanghai et d'autres grandes villes, la reconnaissance faciale se retrouve même dans les rues, pour traquer ceux qui ne respectent pas les règles de la circulation. La police utilise cette technologie pour repérer des suspects recherchés. Cette technologie s'immisce aussi dans toutes sortes de transactions. Cela va du fast-food qui emploie un système «Souriez pour payer» à celui des banques qui commencent à éliminer les cartes des distributeurs automatiques passant par les dortoirs des universités de Pékin qui surveillent l'accès.