Ça discute tourisme entre l'Algérie et le Bangladesh

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Hassan Mermouri, est très actif. Il multiplie les contacts avec des personnalités étrangères. Ce sont les ambassadeurs qui font l'essentiel des invités du ministre. Ainsi, après avoir discuté d'échanges touristiques entre l'Algérie et le Niger, Mermouri récidive en recevant, ce jeudi, le représentant à Alger, de la République du Bangladesh. Les deux responsables ont évoqué «les voies et moyens de relance et de promotion de la coopération dans le secteur du tourisme et de l'artisanat à travers des passerelles de coopération entre les agences de voyages des deux pays», rapporte un communiqué du ministère du Tourisme.