L'aquaculture séduit de plus en plus d'agriculteurs

Pas moins de 220 agriculteurs venus de différentes wilayas du pays ont bénéficié d'une formation spécialisée sur la création de projets aquacoles, organisée dans la commune de Djamâa (wilaya d'El-Oued), a-t-on appris hier du directeur de la Chambre de la pêche et de l'aquaculture (Cwipa). Cette session de formation a permis aux participants, dont des jeunes désireux de s'investir dans l'élevage de poissons d'eau douce, de découvrir les techniques et les compétences nécessaires pour concrétiser leurs projets, notamment dans le Sud du pays. Des sorties vers des fermes expérimentales d'aquaculture ainsi que trois ateliers encadrés par des enseignants et des spécialistes issus de l'Institut national supérieur de la pêche et de l'aquaculture (Inspa) à Alger, le Centre de formation en vulgarisation agricole (Cfva) de Touggourt (Ouargla) et l'Institut national spécialisé de la formation professionnelle (Insfp) de Djamâa ont été au menu de cette initiative.