La femme en politique, une affaire sérieuse

Le ministère de l'Intérieur a conclu un intéressant partenariat avec l'ONU-femmes, dont les premiers résultats ne se sont pas fait attendre. Pas moins de 700 femmes élues locales de 21 wilayas ont vu leurs capacités se renforcer, en matière de leadership et de management électoral entre décembre 2016 et mars 2017. Une prouesse à la base de l'élaboration d'une étude visant à identifier les contraintes et opportunités des femmes élues locales. Cette initiative, faut-il le rappeler, soutenue par les pouvoirs publics a débouché sur la production d'un documentaire sur le parcours des femmes élues locales. Le but de ce travail filmographique consiste à valoriser les expériences de ces femmes et sensibiliser l'opinion publique sur leur participation dans la politique.