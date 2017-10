La sieste de Guy Roux fait le buzz

Présent à une conférence de presse organisée par l'Amicale des anciens joueurs internationaux algériens, présidée par Ali Fergani, l'ancien grand entraîneur de l'AJ Auxerre (1961-2005), Guy Roux, s'est fait remarquer en s'endormant soudainement en plein débat et sur scène! Alors que les débats tournaient autour de la professionnalisation du football en Algérie, Guy Roux, présent pour apporter son témoignage et sa longue expérience dans le domaine de la gestion sportive, s'est permis une petite sieste bien remarquée par les présents dans un silence frappant, ce qui témoigne clairement que ce coach légendaire n'a plus son enthousiasme connu par le passé du haut de ses 79 ans.